Intempéries : 36ème jour d'orages

Depuis mercredi 21 juin, c'est l'été, mais à Chambéry, vu la taille des grêlons, qui sont aussi tombés sur le Vercore, difficile de se faire à cette idée. Dans la vallée du Rhône, des orages violents provoquent parfois des murs de pluie ou plutôt une cascade de boue. Des intempéries qui troublent la circulation, en témoigne un arbre effondré sur l'autoroute A7. La foudre n'a pas non plus épargné les habitations. Dans la Drôme, à Anneyron, elle est tombée sur la maison de Steve, heureusement indemne. Même chose à Sainte-Féréole, en Corrèze, où des orages se sont violemment déversés sur le village. Dans le même temps, une maison a pris feu. Parmi les causes envisagées, là aussi, la foudre. Son occupante, une femme de 92 ans est décédée dans l'incendie. Des orages, qui, cet après-midi encore, nécessitaient prudence et patience, surtout sur la route. Près d’Aix-les-Bains, à Tresserve, un arbre est là aussi tombé, et c'est le maire qui doit faire la circulation, lui-même. La foudre se fera pourtant plus rare dans les jours qui viennent. Et comme dans le Gard, où un éclair a été photographié, elle devrait faire moins de dégâts. Ce jeudi 22 juin soir, toutes les vigilances orange ont été levées par Météo France. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Charnay, M. Chaize