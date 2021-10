Intempéries à Marseille : le fleuve de l’Huveaune toujours pollué une semaine après

C'est une décharge dans l'eau qui traverse tout Marseille, des tissus, des cannettes, des sacs plastiques, de la ferraille... Une semaine après les intempéries, ces Marseillaises viennent chaque jour repêcher bénévolement des tonnes de déchets encore piégés dans le fleuve de l'Huveaune. La semaine dernière, c'est ce fleuve côtier qui a charrié toutes ces ordures dans la Méditerranée, défigurant les plages du Prado à Marseille. Plus loin, dans un autre quartier, c'est un autre travail de fourmis, mètre par mètre. Déblayer les arbres tombés pendant les intempéries, nettoyer les végétations qui obstruent le cours d'eau ,... Toute l'année, le syndicat de l'Huveaune qui gère le fleuve, mène ces opérations pour limiter les inondations et la pollution. L'Huveaune, qui s'écoule entre le Var et Marseille sur 52 km, est régulièrement mis à rude épreuve comme ici où une déchetterie sauvage s'est formée. Le problème perdure depuis des années, car personne ne peut agir sur ces berges polluées. En attendant de résoudre ce flou juridique entre la ville et la métropole, les associations appellent les Marseillais à venir les aider à nettoyer l'Huveaune ces prochains jours afin d'éviter une autre catastrophe écologique à l'avenir.