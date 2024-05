Intempéries à répétition : des fruits et légumes plus chers sur nos étals ?

Pluie diluvienne, tempête, orage de grêle... Les intempéries à répétition vont-elles faire augmenter le prix de nos fruits et légumes ? Pour les abricots, sans aucun doute. Vous l'avez même déjà remarqué en magasin. Selon les professionnels, la production française sera en recul de 40 % cette année 2024. En cause, les pluies abondantes qui ont freiné la pollinisation. Les fraises, elles, sont déjà plus chères. Faute d'ensoleillement, elles ont du mal à mûrir. En moyenne, 7,91 euros le kilo il y a un an, 9,40 euros le kilo en ce moment, soit une hausse de 19 %. Les pêches et les nectarines, il est encore un peu tôt pour se prononcer. Mais dans certaines exploitations, comme dans le Lot-et-Garonne, la saison est mal partie. Il pleut tous les jours depuis trois semaines. Enfin, les cerises. Pour l'instant pas de répercussion sur les prix. Mais certains arboriculteurs sont inquiets. Dans le Gard, par exemple, les fruits sont tellement gorgés d'eau qu'ils éclatent. Pour les légumes, en revanche, les abondantes quantités d'eau ne sont pas un problème, au contraire. Et quand la grêle abîme certaines cultures. L'orage est très localisé, donc très peu de conséquence sur les prix. TF1 | Reportage F. Chadeau, Y. Chambon, D. Pires