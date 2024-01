Neige et verglas : circulation chaotique dans les Hauts-de-France

La circulation est très difficile, et c'est un euphémisme. Sur les routes de la région recouverte de neige, les voitures roulent au pas comme sur la rocade d'Arras dans le Pas-de-Calais. Un poids lourd s'est mis en portefeuille au bas de la côte. Un peu plus loin, un autre a glissé à la sortie du rond-point. Les dépanneurs arrivent pour extirper le camion. Pendant ce temps, les automobilistes patientent. À quelques kilomètres de là, la sortie d'une zone artisanale pose problème. Les camions sont paralysés par la neige. Un chauffeur néerlandais a interrogé une équipe de TF1 sur les raisons pour lesquelles les routes ne sont pas mieux dégagées dans cette zone. Pendant ce temps, les voitures zigzaguent difficilement entre les poids lourds. Au volant, les automobilistes sont concentrés, très souvent stressés par autant de neige qui, en plus, colle à l'asphalte. Un peu plus loin à la campagne, au Mont-Saint-Éloi, petit village de mille habitants, la circulation est aussi difficile, voire impossible par endroits. Dans la soirée, la circulation reste difficile dans toute la région. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette