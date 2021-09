Intempéries dans le Gard : le point sur la situation et les prévisions

Depuis 36 heures, les pompiers de Nîmes travaillent jour et nuit. Ce mercredi soir, ils sont encore sur le qui-vive. Et pour cause, de nouvelles pluies sont attendues dans le département. Le Gard est toujours placé en vigilance orange aux orages, pluies, inondations et crues. La préfète du département demande ce soir aux habitants de rester chez eux, car la météo va commencer à se dégrader en début de nuit. Jusqu'à cent millimètres de pluie sont attendus, avec des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h. Les pompiers du Gard sont donc en alerte. Ils sont encore deux sens à être mobilisés ce soir, ainsi que trois cents autres sapeurs-pompiers des départements voisins, venus en renfort pour les intempéries de mardi. Les habitants, eux, redoutent le retour de la pluie alors qu'ils se remettent à peine des violentes intempéries d'hier.