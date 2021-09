Intempéries dans le Gard : l’entraide entre sinistrés

Les bras chargés, une mère de famille vient aider les sinistrés des inondations, elle apporte trois sacs de vêtements. "C'est la solidarité. On est du village, on est désolé de ce qui arrive à ces gens-là", déclare-t-elle. La petite salle des fêtes de Vivesaigues s'est transformée, depuis hier, en entrepôt rempli de dons apportés par les habitants solidaires. Des vêtements, de la nourriture, des produits d'hygiène, des jouets sont entassés dans la pièce. Ce qui frappe aussi, c'est la vitesse de l'élan de solidarité. L'appel au don a été lancé à 15h hier. Trois heures plus tard, les tables étaient déjà pleines à craquer. Beaucoup de sinistrés repartent aussi avec un sourire et un peu de réconfort. Sous une casquette bleue, Nathalie est venue pour aider une amie, qui a été inondée. Le coffre chargé, nous suivons cette mère de famille qui va ravitailler son amie. L'inondation a dévasté la maison en seulement quelques heures. La famille manque de tout, il n'y a plus d'eau courante, plus d'électricité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.