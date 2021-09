Intempéries dans le Gard : les deux personnes recherchées ont été retrouvées

Pendant une grande partie de la journée, les secouristes étaient très inquiets à propos de deux personnes portées disparues à cause des fortes pluies et des inondations dans le Gard. Ce mardi soir, les nouvelles sont rassurantes. Ces personnes ont finalement été retrouvées saines et sauves. La première est une nonagénaire. Elle habite la commune d'Uchaud (Gard), à quelques kilomètres de Codognan. Elle n'a pas donné signe de vie pendant une bonne partie de la journée. Elle a finalement été retrouvée à son domicile. La deuxième personne portée disparue est un septuagénaire. À cause des pluies, il s'est retrouvé bloqué dans sa voiture. Le véhicule a été pris par les eaux. Finalement, il a réussi à s'en extirper seul et il a été retrouvé.