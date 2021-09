Intempéries dans le Gard : pluies diluviennes et inondations impressionnantes

C’était une autoroute, l'espace de quelques heures, la 9 est devenue un fleuve. Un puissant courant et même des vagues ont mis à l’arrêt des dizaines de poids lourds. Aux quatre coins du Gard, ce mardi matin, ces mêmes trombes d’eau et des rafales de vent. Stupeurs pour les habitants, parfois au volant de leur voiture sur les routes départementales ou dans des villages. À Bizac, cette rue a disparu sous des flots déchaînés. Tous se sont réfugiés dans les étages, y compris les ouvriers de cette maison en plein travaux. À l'intérieur, ils étaient sur le point de terminer leur chantier, après trois mois de travaux. En fin de matinée, Nîmes est devenu l’épicentre des intempéries. Le Gard tout entier est placé en alerte rouge par Météo France. Les gares ont été touchées, les voies ferroviaires coupées. Dans la gare de Vergèze, ce train était parti à neuf heures de Montpellier, bloqué une heure plus tard à cet endroit. Cet épisode méditerranéen s’est calmé dans l’après-midi. Laissant derrière lui de nombreux dégâts et de très importantes perturbations sur de nombreux axes routiers. Ce mercredi, les établissements scolaires du Gard resteront tous fermés.