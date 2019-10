Intempéries dans le Sud : des moyens importants mobilisés

Des plongeurs prêts à intervenir, des matériels d'hélitreuillage acheminés sur le littoral, un camping évacué... Les autorités prennent très au sérieux l'alerte lancée ce 22 octobre par Météo-France dans six départements : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Les précipitations pourraient être très importantes entre 3h et 6h du matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.