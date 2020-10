Intempéries dans le Sud-Est : à la rencontre des sinistrés de Saint-Martin-Vésubie

La commune de Saint-Martin-Vésubie, 1 400 habitants est l'une des plus touchées par les inondations de vendredi. Selon le maire, 30% des constructions auraient été détruites. La route d'accès est toujours coupée. Les évacuations se font grâce aux hélicoptères de l'armée. Nos journalistes ont passé les dernières 24 heures aux côtés des sinistrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.