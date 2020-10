Intempéries dans le Sud-Est : comment expliquer un tel désastre ?

Cet épisode méditerranéen a pris des dimensions exceptionnelles. La vallée de la Vésubie a enregistré vendredi 2 octobre des records de pluie et a subi la pire inondation de son histoire. Etait-il possible d’éviter un bilan aussi lourd ? Notre équipe a donc tenté de trouver des explications dans quelques uns des villages meurtris, notamment à Saint-Martin-Vésubie et à Roquebillière. Ils ont tous la même topographie. Ce sont des villages encaissés au fond des vallées étroites et profondes. Ils sont construits le long des cours d’eau, qui sont pourtant peu habitués à ce genre de phénomène. Après des mois de sécheresse, ces pluies s’abattent sur des sols durs comme du béton. L’eau glisse et gagne en puissance et en hauteur. Par exemple, à Tournefort, la rivière a atteint plus de six mètres, seulement en quelques heures, le vendredi 2 octobre. On assiste alors à des cours d’eau qui se déchaînent dans des villages qui ont tous beaucoup construit ces dernières années. A Saint-Martin-Vésubie, le nombre d’habitants est passé de 1 041 en 1990 à 1 411 en 2017. Une géographe explique que les habitations étaient construites sur des versants très instables. Il s’agit d’une roche sujette aux glissements de terrain sur laquelle, selon elle, il faudra sans doute reconstruire différemment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.