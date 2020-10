Intempéries dans le Sud-Est : Emmanuel Macron promet "plusieurs centaines de millions d'euros"

Quelques jours après le passage meurtrier de la tempête Alex, Emmanuel Macron s'est rendu ce mercredi dans les zones sinistrées, où il est allé à la rencontre des habitants et des secouristes. Interviewé dans le 20H de TF1, le président a promis "plusieurs centaines de millions d'euros" pour reconstruire les villages touchés.