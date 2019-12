Intempéries dans le Sud-Est : les Alpes-Maritimes une nouvelle fois en alerte

À Cannes et Mandelieu (Alpes-Maritimes), les pluies de forte intensité pourraient atteindre jusqu'à 150 millimètres. Ce jeudi soir, les pompiers de tout le département se réunissent pour anticiper les risques. Des mesures de précaution seront appliquées dès vendredi 20 décembre, à commencer par la fermeture de tous les établissements scolaires publics ou privés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.