Intempéries dans le sud-est : les sinistrés du Gard et d'Ardèche face aux dégâts

À Pont-de-Rastel dans le Gard, l'eau a tout détruit sur son passage. C'est le cas d'une maison entièrement rénovée. Cela faisait quatre ans que son propriétaire travaillait dessus. L'équivalent de quatre mois de pluie est tombé dans ce village en une journée. Résultat, le ruisseau à proximité est devenu un torrent. Des arbres sont même tombés, créant un barrage en amont, avant de céder. Deux ponts ont été détruits, faisant prisonniers une vingtaine d'habitants. Les pompiers ont décidé de les évacuer dans l'après-midi. Aucune route n'était empruntable en voiture. Il fallait s'y rendre à pied. Comme l'explique le lieutenant Philippe Jourdan, chef du centre d'incendie et de secours de Génolhac, il n'y avait plus que deux options, la voie terrestre est l'intervention par hélicoptère. En Ardèche, les crues ont également été impressionnantes. À Rosières, la Beaume est montée à plus de quatre mètres de hauteur et a inondé les rues. Dans la commune de Joyeuse, une gérante de bar croisée par nos reporters a tout perdu. De nombreuses routes et lignes électriques ont également été endommagées. Il faudra plusieurs jours pour tout remettre en état.