Intempéries dans le Var : la solidarité s'organise

De l'eau par-dessus la tête, 1,70 m. De retour chez eux, les habitants d'un quartier du Val commencent à réaliser l'ampleur de la tâche qui les attend : sortir les meubles, nettoyer la boue... Et pour prêter main-forte, une cinquantaine de pompiers. La crue éclaire de la rivière a laissé aux habitants quelques minutes à peine pour évacuer. "On n'était quand même pas loin d'avoir des morts hier. On a sorti des voisins qui étaient sous l'eau de l'autre côté. C'est une vague qui est arrivée quand même en cinq minutes", raconte l'un d'eux. Face à son intérieur ravagé, sentiment de colère. Florian a acheté sa maison en 2007 et subi des inondations régulières. "C'est une maison qui est invendable aujourd'hui, même si je la brade. Même à 5 000 euros, qui va venir habiter ici tout en sachant qu'elle sera inondée tous les deux ans ? On est condamné à rester ici", confie l'homme. Même dans les moments difficiles, certains gestes réchauffent un peu les cœurs. Par exemple une chaîne humaine formée par les amis, la famille, pour aider un pépiniériste à sauver ce qui peut l'être, ou un pack d'eau, un peu de nourriture distribués sur le pas de la porte. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.