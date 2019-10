Intempéries dans le Var : la violence des inondations

Les Varois ont connu une soirée compliquée. Il est tombé 60 cm d'eaux à Six-Fours-les-Plages. Les commerçants de la rue du centre-ville n'ont pas compris ce qui leur est arrivé mercredi soir. À Sanary-sur-Mer, les automobilistes se sont retrouvés piégés par les eaux. Le port de Bandol était devenu une rivière de boue. À certains endroits dans le Var, il est tombé en quelques heures, l'équivalent de plus de deux mois de précipitations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.