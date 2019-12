Intempéries dans le Vaucluse : des sinistrés à bout de forces à Pertuis après la crue de l'Èze

Des routes coupées, des camions de pompiers abandonnés, des champs transformés en marécage... Le réveil a été difficile ce lundi pour les habitants de Pertuis. La rivière de l'Èze a débordé à cause d'amas de branches et de détritus charriés par l'eau. Et le torrent a touché une cinquantaine de maisons. Dimanche, 120 personnes ont été évacuées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.