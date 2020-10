Intempéries dans les Alpes-Maritimes : combien de temps faudra-t-il pour tout reconstruire ?

Dans les Alpes-Maritimes, les villages de Roquebillière et de Breil-sur-Roya sont méconnaissables. Les torrents de boue on fait disparaître maisons, routes et infrastructures. L'armée et les entreprises de travaux publics sont déjà à l'oeuvre. Mais lorsque les accès sont difficiles, le débalaiement et le petit ouvrage prendront au moins quinze jours. La remise en état des routes est le chantier le plus complexe. Dans la seule vallée de la Roya, 50 ouvrages doivent être totalement reconstruits, voire déplacés. Dans ces conditions, personne ne se risque à donner un calendrier précis.