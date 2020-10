Intempéries dans les Alpes-Maritimes : la difficile recherche des disparus

Dans la vallée de la Roya, nos journalistes ont pu suivre ce mercredi des gendarmes de la brigade nautique des Alpes-Maritimes. Ses plongeurs de la gendarmerie sont chargés d'une très difficile mission, retrouver et identifier les personnes disparues dans les inondations dévastatrices de vendredi. Ils étaient à sept kilomètres au Sud de Breil-sur-Roya. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.