Intempéries dans les Alpes-Maritimes : le village de Tende toujours isolé onze jours après

Tende compte parmi les villages les plus touchés par les inondations et intempéries qui ont dévasté plusieurs communes des Alpes-Maritimes. L'accès par la route y est impossible, et la totalité de l'aide et du ravitaillement se fait toujours par hélicoptère. Pour nos journalistes, la draisine de la SNCF reste le seul moyen de s'approcher du village.