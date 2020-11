Intempéries dans les Alpes-Maritimes : une lente reconstruction à Saint-Martin-Vésubie

S'il y a encore d'importants travaux sur la route, aujourd'hui, Saint-Martin-Vésubie est enfin accessible par le chemin d'avant la tempête. Il y a quelques jours, un habitant a pu rentrer dans sa maison qu'il avait dû quitter précipitamment "On a pris deux bricoles, parce qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Et on était aux premières loges, il y avait six ou sept chalets juste en face. On les a vus partir les uns après les autres", se rappelle-t-il. À Saint-Martin-Vésubie, 94 maisons ont été entièrement détruites. 56 ont été classées rouges comme celle de Christine P.. Son bâtiment ne présente pas de fissure mais le talus demande à être conforté. En attendant de savoir si sa maison sera considérée comme habitable ou non, elle habitait chez une amie. Sortie de son lit, la Vésubie a tout emporté et entièrement redessinné le paysage. Il va falloir repenser tous les aménagements. Mais le premier travail a été de remettre la Vésubie dans son lit. Ivan Mottet, maire (LR) de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) "Ici, on a recréé un chenal central afin de remettre la rivière dans son lit initial. On le fait avec des pelles mécaniques, on vient creuser au milieu et on dégage les matériaux sur les cotés...." Ces travaux ne seront que provisoires. Pour faire les études et les constructions définitives, il faudra des années et des millions d'euros.