Intempéries dans les Pyrénées-Atlantiques : un chantier gigantesque après les inondations à Laruns

Tino Lopez compte parmi les sinistrés de Laruns. Dans son jardin, nos reporters ont retrouvé un amoncellement de toutes les affaires détruites par la puissance du torrent. Il habite sur les hauteurs de Laruns. Dans la nuit de vendredi à samedi, sa maison était en première ligne. Sur des images amateurs tournées samedi matin, le torrent de boue déferle dans les rues du village et rien ne peut l'arrêter. C'est Pauline Godart, une jeune mère de famille qui l'a filmé de sa fenêtre. Dans les sous-sols de la maison de cette sinistrée, la terre est encore présente partout. Cette nuit-là, les choses auraient pu très mal tourner. À Laruns, c'est un chantier titanesque qui a débuté ce week-end. Appuyées par des renforts venus de Pau, les équipes municipales sont à pied d'œuvre pour nettoyer le village. Dans les secteurs les plus touchés, de nombreuses canalisations ont cédé et d'importants travaux de voirie sont déjà engagés. Toutefois, il faudra sans doute bien plus de temps avant que cette commune et ses habitants ne tournent définitivement la page. T F1 | Reportage G. Ployé, N. Forestier.