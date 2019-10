Intempéries dans l’Hérault : le réseau SNCF gravement endommagé

Après les orages et inondations dans le sud de notre pays, la circulation des trains est complètement interrompue entre Montpellier et Toulouse, ainsi qu'entre Montpellier et l'Espagne. Des lignes ont été emportées par des torrents de boue, il faudra plusieurs jours ou plusieurs semaines pour qu'elles soient remises en état. Le tronçon Narbonne-Beziers devrait rouvrir vendredi 25 octobre et l'axe Beziers-Sète, le 4 novembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.