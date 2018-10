Intempéries : de nouvelles menaces d'inondations dans le Var

La préfecture du Var appelle à la vigilance puisque les cours d'eau pourraient déborder à cause des fortes pluies. À Roquebrune-sur-Argens, la crue a commencé et devrait encore s'intensifier dans la nuit de ce mercredi 31 octobre. Par conséquent, les autorités ont pris des précautions et ont demandé aux habitants de limiter au maximum leurs déplacements. De leur côté, les riverains se sont déjà préparés à une nouvelle montée des eaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.