Intempéries : des dégâts considérables à Saint-Sornin

Dans le Sud-Ouest, les secours sont toujours mobilisés après les intempéries de la nuit du mercredi 4 juillet. 70 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce jeudi 5 juillet. Les équipes d'Enedis s'activent pour la rétablir au plus vite. En Charente, plus de 800 maisons et immeubles ont été touchés par ces orages extrêmement violents. Les habitants sont sous le choc à la vue des dégâts. Plusieurs centaines d'entre eux vont devoir être relogés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.