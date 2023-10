Intempéries : des assurances habitation plus chères

Inondations, tempêtes, tremblements de terre ou sécheresses, les dégâts causés par les catastrophes climatiques ont coûté près de dix milliards d'euros en 2022. Un montant qui pourrait doubler d'ici 2050. En conséquence, votre assurance habitation, elle aussi, augmente. Des intempéries de plus en plus fréquentes fragilisent le financement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Une sorte de fonds de solidarité obligatoire pour tous les assurés qui permet d'indemniser les sinistrés. Actuellement, le prélèvement représente 12 % de votre assurance habitation. Ce n'est plus assez, selon son organisme de gestion. Il souhaite l'augmenter à 22 %, soit en moyenne 20 euros de plus sur votre facture annuelle. En plus du potentiel nouveau montant de la prime catastrophes naturelles, les compagnies d'assurance prévoient d'augmenter à nouveau leurs tarifs l'année 2024. Stéphanie Duraffourd, porte-parole chez Assurland.com, estime cette hausse globale des contrats à plus de 5 % en moyenne. TF1 | Reportage E. Payro, B. Sisco, F. Moncelle