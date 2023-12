Intempéries : des inondations à répétition

Le centre de Montignac (Dordogne) est sous les eaux depuis ce mardi matin. C'est une mauvaise surprise pour les habitants, certains se retrouvent même bloqués chez eux. Les riverains sont habitués aux inondations, mais ont été surpris par la vitesse de la montée des eaux. C'est d'ailleurs la deuxième en dix jours. Une photo de Montignac avec la Vézère à son niveau habituel et une autre à la même vue aujourd'hui montrent bien le niveau des eaux. Les quais et les rez-de-chaussée des maisons sont complètement inondés. Le niveau de la rivière, déjà en crue, a doublé et dépassé les cinq mètres cet après-midi. À quelques kilomètres en amont, à Terrasson (Dordogne), la Vézère est là aussi sortie de son lit. En centre-ville, elle déborde, mais sans faire de gros dégâts pour le moment. À l'ouest, en Charente-Maritime, la commune de Jonzac est plus durement touchée. Et à Lacanau (Gironde) il pleut sans discontinuer depuis deux jours. Les habitants s'inquiètent de voir l'eau continuer à monter. À Lacanau, la pluie devrait durer jusqu'à demain soir. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Vieira, F. Gourdin