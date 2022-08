Intempéries : des orages violents et spectaculaires

Le vent a soufflé si fort qu’il déclenche l’ouverture des portes automatiques du CHU de Saint-Étienne. Les rafales ont atteint 130 km/h et ont propulsé à l’intérieur du bâtiment des milliers de grêlons. À l’extérieur, il est impossible de voir à plus d’un mètre. La région de Saint-Étienne a été transformée en banquise. Quand elles ne sont pas recouvertes d’épaisses couches de grêles, les routes voient déferler des torrents d’eau et de boue. Le vent, lui, n’a laissé aucune chance à un arbre. Tombé sur le toit d’un immeuble qui est, en partie, endommagé. De la grêle aussi en région lyonnaise. Dans la commune de Feyzin, l’eau et la boue emportent tout sur leur passage. Il y est tombé 33 millimètres de pluie en seulement douze minutes. C’est presque deux semaines de précipitations. Des rues inondées aussi dans le Nord de la France, comme à Saint-Pierre-Eglise, dans la Manche. Une mauvaise surprise pour un habitant. Il était en train de refaire sa toiture quand l’orage est arrivé, l’eau s’est infiltrée dans toutes les pièces de sa maison. En France, les dégâts matériels restent minimes. Mais en Corrèze, dans un camping à Collonges-la-Rouge, un arbre est tombé sur la caravane d’un couple faisant un blessé grave. Ces vacanciers ont assisté impuissants à la scène. Ce mercredi soir, neuf départements du Sud et de l’Est restent en alerte orange aux orages. TF1 | Reportage J. Cressens, Equipe en région