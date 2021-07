Intempéries : des pluies exceptionnelles qui menacent les cultures

La France vit son quatrième début d'été le plus pluvieux depuis l'apparition des données météo. Certaines villes battent des records. À Rennes par exemple, il est tombé 182 millimètres depuis le premier juin. Du jamais-vu. À Strasbourg, 248 millimètres en six semaines. C'est deux fois et demi plus qu'en temps normal. En Seine-et-Marne, il est tombé 169 millimètres de pluie depuis le 1er juin. C'est deux fois plus que d'habitude. Partout dans l'Hexagone, ce début d'été pluvieux inquiète les agriculteurs. Pour comprendre les conséquences de ces fortes précipitations, partons dans le Bas-Rhin. Dans un champ de cornichon, la terre est détrempée et 50% de la production a déjà été noyée. Pierre Maurer, chef d'exploitation de la ferme Maurer anticipe une baisse de 60% de son chiffre d'affaires et des couts de production en hausse. Avec une seule gorgée d'eau, la récolte manuelle faite par les ouvriers agricoles est beaucoup plus difficile. Sans compter que le tracteur qui les accompagne s'enlise au moins une fois par jour. Pierre Maurer n'a jamais connu une aussi grande perte. Lui, qui voulait investir dans une conserverie à la rentrée, ne pourra pas. La suite dans le reportage ci-dessus.