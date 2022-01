Intempéries en Ariège : un sauvetage miraculeux

Ils ont frôlé la mort lundi soir. Un couple de retraités au volant de leur voiture se retrouve pris au piège à la sortie d'un tunnel où l'eau s'engouffre à une vitesse folle. "J'ai commencé à rentrer dans l'eau. Quand j'ai vu que ça montait au niveau des phares. Il y a trop d'eaux. J'ai enclenché la marche arrière et l'arrêt complet. Tout s'est arrêté, le moteur, la voiture", témoigne le mari. Le niveau de l'eau atteint deux mètres. Il réussit à s'extraire, mais impossible de libérer son épouse de 76 ans. Il appelle alors les secours. Les pompiers sont trop loin pour intervenir à temps, deux gendarmes sont envoyés en urgence. "Nous de là, on voit une voiture sous l'eau jusqu’en haut de l'habitacle. On ne pose pas de questions, on plonge dans l’eau et on va jusqu'à elle", raconte gendarme Fruchart, brigade de gendarmerie Prat-Bonrepaux (Ariège). "Je commence à la soulever, je fais signe à mon collègue que ça y est, on va commencer l'extraction. Moi, je la porte sur ma poitrine et mon collègue lui porte au niveau des avant-bras et essaie de lui garder la tête hors de l'eau", poursuit-elle. La septuagénaire est saine et sauve et peine encore à le réaliser. "Cinq minutes de plus, s'ils n'étaient pas arrivés à temps, je sentais la mort", dit-elle. Difficile aujourd'hui de trouver les mots à la hauteur. "C'est une adorable personne, très gentille. Toute ma vie, enfin tout ce qui me reste à vivre, je m'en souviendrai", affirme-t-elle, très émue. La gendarme de 26 ans reste pudique."On réalise un peu plus l'action qu'on a faite. Ça crée un peu d'émotion, je dois l'avouer". Ces dernières 48 heures, les gendarmes de l'Ariège ont enregistré 150 interventions de secours sur le département, l'un des plus touchés par les intempéries. TF1 | Reportage S. Chevallereau, F. Maillard, É. Fourny