Intempéries en Corse : ils ont hélitreuillé les plaisanciers

Les traces de la tempête sont encore bien visibles. Quatre jours après son passage, des débris, des bateaux échoués ont été encastrés dans les rochers. Près de Calvi, les sauveteurs en mer viennent prêter main-forte à une société privée pour remorquer un navire. Cela ne fait pas partie de leur mission, mais face à l'ampleur des dégâts, toutes les forces sont les bienvenues. À 8h30, jeudi matin, Paul Allard, président de SNSM de Calvi, reçoit un appel pour assister cinq bateaux en détresse dans la tempête. La mission accomplit, les sauveteurs plutôt que de rentrer au port vont poursuivre leur recherche. Les opérations de sauvetage vont s'enchaîner toute la journée. Sur ces images, les naufragés de Girolata rapatriés en lieu sûr. En tout, 500 personnes vont être secourues en mer. Parfois dans des conditions périlleuses, hélitreuillées par les hélicoptères de la marine nationale, de la sécurité civile ou de la gendarmerie qui se relaient. "Jeudi dernier, il y avait clairement un moment de sidération, c'était anarchique, c'est le Ko. Mais de suite, on arrive à reprendre le dessus. C'est une mission d'extrême urgence", témoigne l'adjudant Lucien, pilote à la gendarmerie nationale. Ce pilote et son mécanicien l'avouent : ils n'avaient jamais connu ça. La tempête en Corse aura fait cinq morts, dont trois en mer ou sur la côte. Mais ils le savent, sans leur intervention rapide et leur sang-froid, le bilan aurait pu être bien plus lourd. TF1 | Reportage B. Guenais, T. Fribourg, B. Rey