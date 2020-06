Intempéries en Corse : jusqu'à 1,5 mètre d'eau à Ajaccio

Une cellule orageuse méditerranéenne s'est produite en Corse. Les intempéries ont pris tout le monde de court à Ajaccio, y compris les experts de Météo France qui avaient placé la localité en vigilance jaune orage. L'orage y est resté et a déversé énormément d'eau pendant deux heures. Ce soir, l'heure est au nettoyage.