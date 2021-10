Intempéries en Haute-Corse : l'heure du nettoyage

La plaine orientale de l'île de Beauté est toujours sous les eaux. l'épisode orageux a été d'une rare violence. En quelques minutes, les routes se sont transformées en torrents, piégeant de nombreux véhicules. Témoin de la scène, un automobiliste rencontré par notre équipe est encore sous le choc. Il dit ne jamais avoir vu de telles intempéries. En 24 heures, les pompiers de Haute-Corse ont multiplié les interventions, avec plus de vingt mises en sécurité. Mais l'heure est maintenant au nettoyage. Dans un lotissement, nouvellement construit et également visité par notre équipe, on ne peut que constater les dégâts. Les habitants ont montré devant nos caméras la hauteur atteinte par les eaux et l'état de l'intérieur de leur maison. Sur place, les experts en assurances procèdent aux premières constatations. Alors la question se pose. Ce type d'inondation peut-il être évité ? Interrogé par nos reporters, un entrepreneur sinistré ne décolère pas et met en cause l'urbanisation. Ce soir, il ne reste plus de 385 foyers privés d'électricité en Haute-Corse. Le retour à la normale est prévu dès la fin de soirée.