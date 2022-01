Intempéries en Occitanie : la Garonne en crue

La Garonne est déchaînée. Bordé par le fleuve, le petit village de Saint-Béat-Lez s'est retrouvé inondé en quelques heures seulement. Le centre-ville est sous l'eau et fermé à la circulation. Les habitants ont du mal à réaliser. Difficile de reconnaître leur commune. Plusieurs d'entre eux ont été évacués et relogés dans un centre de vacances. Certains ont du mal à quitter leur maison. “Je reste tant que l’eau ne passe pas par-dessus le mur de la promenade. Je ne pars pas”. “J'essaie de sortir ma mère de là qui a 94 ans et qui est tellement habituée qu'elle ne veut pas partir. Lors de la crue de 2013, une partie du village avait été détruite. Un lourd souvenir ravivé ce soir par la violence des intempéries. “J'ai été inondée en 2013. Il y avait de l'eau sur un mètre à l'intérieur. La décrue est amorcée, mais lente. Ce soir, la pluie continue de tomber. L'accalmie est prévue cette nuit dans le département. TF1 | Reportage S. Chevallereau, F. Maillard, E. Fourny