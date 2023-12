Intempéries en Savoie : une route coupée en deux à Gerbaix

Ils viennent la voir de leurs propres yeux. La route qu'ils empruntent chaque jour a été emportée. Ils observent ce qu'il en reste, un trou d'une profondeur d'environ dix mètres. "C'est impressionnant quand même, ça fait peur", "ça me donne des frissons" , "C'est un coup de chance, aucun véhicule, aucun piéton", réagissent certains d'entre eux. L'un d'entre eux l'a emprunté avec son chasse-neige trente minutes avant qu'elle ne s'effondre. Pour ces habitants, cela ne fait aucun doute, c'est la conséquence de pluies intenses. "Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. C'est la première fois qu'on voit autant d'eaux s'écouler en quelques jours et puis voilà que ça donne après", constate un riverain. Lundi après-midi, les géologues sont venus constater les dégâts et redoutaient un nouvel effondrement. Des agents tentaient alors le soir avec du sable de dévier le cours de l'eau. Il faut faire vite, car de nouvelles pluies sont attendues dans la nuit. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize