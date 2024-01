Intempéries : entraide et solidarité en Normandie

C'est une journée ralentie, quelques centimètres de neige ont suffit pour empêcher le restaurant "Chez Jeannette" de faire le plein. "C'est une bonne dizaine de couvert en moins, donc forcément, ça a un impact, mais on n'a pas le choix. Gros problème, c'est qu'on n'a pas été livré depuis deux jours. Niveau approvisionnement, c'est un peu compliqué", lance Jonathan Fant, gérant du restaurant. Il n'est pas le seul à avoir vu sa journée perturbée. Un peu plus loin, dès les premières heures du jour, Éric Halbourg, maire de Motteville et ses employés communaux sont sur le pont et il y a du travail. À quelques kilomètres de là, des agriculteurs donnent aussi de leur personne. Ils déneigent les rues de leur commune, leur emploi du temps est chargé. Avec leur tracteur, ils aident un transporteur, l'un des camions est bloqué. L'opération est réussie, le poids lourd peut de nouveau rouler, le gérant est soulagé. Les températures seront négatives en cette nuit du jeudi 18 janvier. Avec le verglas, la situation pourrait rester difficile vendredi. TF1 | Reportage G. Thorel, P. Humez