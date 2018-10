Intempéries et inondations : questions sur une catastrophe

De fortes pluies étaient attendues. En effet, six départements ont été placés en vigilance orange dès dimanche 14 octobre dans la soirée. C'est plutôt l'ampleur du phénomène qui avait surpris Météo France. L’alerte supérieure n'a été déclenchée qu'à six heures du matin et le ministère de l'Intérieur admet qu’elle a été déclenchée trop tard. De plus, les associations écologistes estiment que les constructions empêchaient l'eau de s'infiltrer dans les sols. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.