Intempéries : 29 départements en alerte crues et inondations

Lundi 22 janvier, plusieurs régions étaient concernées par le risque d'inondations. Certains cours d'eau étaient déjà sortis de leur lit et d'autres pourraient déborder dans les prochaines heures. C'est le cas du Rhin, mais aussi de la Seine. Vingt-neuf départements sont placés en alerte orange aux crues et inondations. Événement plus rare, la vigilance rouge a été déclenchée dans le Doubs et le Jura.