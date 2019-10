Intempéries : la commune de Villeneuve-lès-Béziers sinistrée

Villeneuve-lès-Béziers est parmi les communes les plus touchées par les intempéries de la nuit du 22 au 23 octobre. Plusieurs mois de pluie étaient tombés en quelques heures dans cette ville de 4 200 habitants. Le canal de midi a ainsi débordé, et les pompiers ont dû intervenir par bateau pour évacuer les sinistrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.