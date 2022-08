Intempéries : la pluie continue à tomber à l'Étrat

Céline Blampain se trouve en banlieue de Saint-Étienne et fait un point sur la situation sur place. Elle affirme qu'il n'arrête pas de pleuvoir et qu'il y a de véritables coulées de grêle dans les prés tout autour d'elle. Elle souligne également que cette grêle, qui est tombée en milieu d'après-midi de ce mercredi 17 août, était un véritable torrent. Toujours d'après notre envoyée spéciale, la vigilance orange a été levée dans le département de la Loire, mais les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Ils ont réalisé plus de 400 interventions pour des inondations et des chutes de branches d'arbres. TF1 | Duplex Céline Blampain