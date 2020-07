Intempéries : la ville de Lyon frappée par de violents orages

À Oullins, au sud-ouest de Lyon, plusieurs centimètres de petits grêlons sont tombés, sans faire a priori de dégât. Sur les contreforts, les eaux ont rapidement formé un énorme torrent et traversé les rues de la petite ville. Elles ont provoqué une vingtaine d'interventions de sapeurs-pompiers. L'épisode n'a duré qu'une demi-heure, mais dix minutes ont suffi pour inonder les quais et les rues de la ville et rendre la circulation compliquée.