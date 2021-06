Intempéries : les images de la France balayée par de violents orages

Aux Verrières-de-Joux dans le Doubs, une puissante tornade a arraché le toit entier d'un bâtiment. Un orage tellement virulent à l'autre bout du pays qu'il bouleverse la vie de Sap-en-auge, un village normand de 1 000 habitants. Selon la préfecture, 34 personnes ont dû être mises en sécurité et deux riverains en hypothermie ont été secourus. Dans ce lieu, les dégâts sont surtout matériels, car personne ne s'attendait à une montée des eaux aussi rapide. Nathalie par exemple gère un magasin d'alimentation dans lequel une inondation éclair a tout dévasté. Plus à l'Est en région parisienne, la circulation a également été affecté par les intempéries. À Houilles dans les Yvelines, un carrefour a été noyé. Ce sont les caves de la ville et des communes aux alentours qui se sont remplis en milieu de matinée. Un boulanger témoigne et affirme que les inondations deviennent récurrentes. Mais il souligne que c'est la première qu'il voit autant d'eau. Ce mardi soir, lui et son équipe ont réussi à nettoyer tout leur atelier. En espérant que cet épisode orageux soit désormais derrière eux.