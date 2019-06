Intempéries : l'Hexagone touchée par des orages violents

Météo-France n’avait placé aucun département en vigilance orange mercredi 19 juin soir. Pourtant, les éléments se sont déchaînés sur plusieurs endroits. Sur une large bande allant des Pyrénées à la Bourgogne, les orages violents et extrêmement localisés ont fait d’importants dégâts. C’est à Toulouse qu’ils ont été le plus violent. L’équivalent de quinze jours de pluie y est tombé en douze minutes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.