Intempéries, manque d'entretien : nos routes sont-elles dangereuses ?

À Butry-sur-Oise (Val-d'Oise), une route est totalement bloquée depuis deux mois. Il est impossible d'y circuler, suite à un glissement de terrain. Partout, la chaussée risque de s'effondrer et les mûrs menacent de s'écrouler sur la chaussée. En cause, selon les riverains, le manque d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années et le passage de plus de 3 000 véhicules par jour. Des travaux estimés à plusieurs millions d'euros, à la charge du département, car en France, 99 % du réseau routier est géré par les communes ou les conseils départementaux. Ces dégâts représentent une dépense importante pour les collectivités, confrontées à un manque de moyens. Ces dernières semaines, les dégâts se sont multipliés avec les intempéries, comme une route en région niçoise, lézardée de fissures après les inondations de cette semaine. Dans le Cantal (Saint-Cernin), c'est tout un flanc de colline qui n'a pas résisté aux fortes précipitations. À chaque fois, les réparations coûtent cher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Petit, S. Cardon, B. Chastanier