Intempéries : nouveaux orages violents

Ce mardi 23 mai, vers 17 heures, un déluge de grêle s'abat sur le pays de Sommières (Gard), à l'ouest de Nîmes. Les routes deviennent presque instantanément blanches. Les grêlons atteignent jusqu'à trois centimètres de diamètre et menacent le pare-brise des automobilistes. À Souvignargues (Gard), l'épizone n'a duré qu'une demi-heure, mais elle a été d'une particulière violence. Une automobiliste n'a pu éviter la sortie de route. Quant à ce viticulteur, en image, il ne peut que constater les dégâts. "Tous les raisins se trouvent au sol. Aujourd'hui, aucune récolte sur cette parcelle. Donc, perte sèche à cent pour cent.", dit-il. Un peu plus à l'est, Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, a aussi vu son ciel s'assombrir. Depuis 24 heures, plusieurs orages ont frappé le sud du pays, comme à Montpezat, dans les Pyrénées-Atlantiques. Hier, c'est la ville de Tulle, en Corrèze qui a vu un torrent de boue envahir une zone commerciale. Pour mercredi 24 mai, d'autres orages localisés devraient encore frapper le Sud du pays. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Cazabonne