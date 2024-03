Intempéries : où est passé le soleil ?

C'est la ville française où il se cache le plus. Le soleil n'a brillé sur Charleville-Mézières que douze heures au mois de février 2024, soit, en moyenne, vingt-cinq minutes par jour. Ce phénomène s'observe-t-il partout ? Quasiment oui, à part dans le sud de la France. À Quimper et Bourges, par exemple, on a perdu, chaque jour, une heure et cinquante-cinq minutes de soleil par rapport à un mois de février normal. C'est le même constat à Bordeaux, avec une heure et quarante minutes d'ensoleillement en moins tous les jours. Quelles en sont les conséquences ? Chez Céline Renard, une maraîchère de la région parisienne, les semis ont bien du mal à prendre. Plus grave encore, ses salades n'ont pas poussé et pourtant, il a fait particulièrement doux cet hiver. Moins de soleil, mais plus de chaleur ? Oui, température record en février, 3,5 °C de plus que les moyennes de saison. "Pendant quasiment tout le mois de février, on était dans [...] un flux d'air doux en provenance de l'océan", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo chez TF1-LCI. Partout, en France, le soleil ne sera pas de retour avant une semaine et demie. TF1 | Reportage Y. Hentgen, B. Delaubert, V. Dietsch