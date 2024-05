Intempéries : pluies intenses et orages violents

Une pluie continue, un ciel de Toussaint et des parapluies de sortie. C'est autant de bonnes nouvelles pour les habitants de Canet-en-Roussillon. Depuis deux ans, à cause d'une sécheresse historique, le département est soumis à des restrictions d'eau. "Les fleuves sont très bas. Les cultures ont besoin de plus d'eau. C'est vraiment nécessaire. On se plaint un peu, mais on est égoïste parce que franchement, c'était nécessaire", se réjouit une habitante. "Mais il faudrait qu'il pleuve dix fois plus pour vraiment rattraper le temps perdu", renchérit un autre. Un peu plus à l'Est, à Anduze dans le Gard, des riverains scrutent le Gardon. Après les crues meurtrières de mars dernier, la rivière est attentivement surveillée. Un pont submersible fait office de baromètre. Les précipitations redoublent, notamment dans le Rhône, à Lyon. Un épisode pluvieux record est en cours. Les 100 millimètres de pluies seront sans doute dépassés localement. Depuis 24 heures, le Sud-ouest du pays est traversé par de violents orages. Quatorze mille impacts de foudre ont frappé la région. Ces orages ont fait des dégâts. C'est le cas à Saint-Paul-lès-Dax où des branches d'arbres ont cédé sous les rafales de vent. Par conséquent, il reste encore 2000 foyers privés d'électricité dimanche soir. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Prez, A. Erhel