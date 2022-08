Intempéries : plusieurs villes balayées par les orages

Le réveil était surréaliste ce matin à Saint-Étienne. Les habitants ont dû ressortir leur pelle d'hiver en plein mois d'août. Plus de 40 cm de grêles sont tombés devant les maisons. Des jardins ont été dévastés par des torrents de grêlons hier soir. Les rafales de vent ont atteint les 130 km/h. Les stigmates sont encore visibles aujourd'hui. Le trafic ferroviaire a aussi été fortement perturbé par les intempéries. Mais ce soir, les trains circulent à nouveau normalement. Un peu plus au sud, à Caumont-sur-Durance dans le Vaucluse, le maire de la ville a passé sa journée à faire un état des lieux des dégâts. Plusieurs arbres ont entraîné les fils électriques dans leur chute. Au total, 160 foyers ont été privés d'électricité. Ce soir, plus de la moitié d'entre elles ont pu être raccordées au réseau. À Cassis, les agents de la métropole et les commerçants du centre-ville ont nettoyé pendant des heures la boue qui s'était infiltrée partout. Hier soir, plus de cinq mois de précipitations sont tombés sur la ville. Les mêmes images de rues inondées ont aussi été observées à Marseille mercredi. Les déchets charriés par la tempête ont échoué sur la plage. Par précaution, celles du centre-ville de la cité phocéenne sont fermées. La baignade est interdite jusqu'à demain. TF1 | Reportage M. Guénégan, P. Lefrançois, C. Blampain