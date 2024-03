Intempéries : pourquoi autant d’éboulement

Les dégâts sont à chaque fois spectaculaires, comme dimanche à Nice, déjà touchée la semaine dernière par des éboulements. Il s’agit d’un phénomène naturel, mais accentué par de violentes intempéries, des trombes d’eau déversées en une seule en une seule journée au même endroit, ce que l’on appelle un épisode méditerranéen. La ville de Nice n’en avait pas connu depuis 70 ans. L’accumulation de ces épisodes météorologiques intenses risque d’augmenter les glissements de terrain. Mais y a-t-il d’autres explications ? Ce week-end en Gironde, c’est tout un pan de falaise qui s’est déversé après des pluies. La cause probable, c’est une modification de la végétation. Des vignes y ont remplacé des arbres aux racines plus profondes. Or, elles permettaient un ruissellement plus régulier dans les sols. Sans ces racines, la terre est fragilisée. Plus rien ne retient un sol gorgé d’eau. TF1 | Reportage C. Bayle, M. H. Astraudo