Intempéries : pourquoi des pluies si abondantes ?

Depuis Noël, la pluie n'a quasiment pas cessé de tomber. Dans certaines villes des Landes ou de Nouvelle-Aquitaine, il est tombé autant d'eau en deux mois qu'il n'en tombe à Paris durant un an. Ces crues sont exceptionnelles, mais elles ne sont pas uniques dans l'histoire du pays. Le Sud-ouest a déjà connu des épisodes tout aussi pluvieux. En revanche, ce qui marque Patrick Galois, un prévisionniste de Météo France, c'est que cette année, quasiment aucune région n'est épargnée par cette forte pluie. "On ne peut pas dire que ces fortes pluies sont directement liées aux changements climatiques parce que c'est vraiment un phénomène ponctuel et météorologique. Des perturbations qui sont bloquées par les hautes pressions et qui n'ont pas d'autre chemin que la France. En revanche, ce que disent les climatologues, c'est qu'au fil des années, ces phénomènes météorologiques sont en train de s'intensifier", nous précise notre présentatrice, spécialiste météo chez TF1-LCI, Evelyne Dhéliat. On peut donc s'attendre à davantage de pluies, mais aussi de pluies plus fortes dans les années à venir. Les villes devront-elles s'adapter, changer ?